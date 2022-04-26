Гаубицы и обучение военных: в США рассказали о военной помощи Украине

С 24 февраля США выделили Украине около $3,7 млрд военной помощи.

Об этом на брифинге 24 апреля заявили чиновники Пентагона и Госдепа.

"Мы даем Украине гаубицы, а это 155-миллиметровый снаряд. У них еще много артиллерийских систем, которые используют 152-миллиметровый снаряд. Поэтому мы работаем с другими союзниками и партнерами, у которых остались 152-миллиметровые снаряды. Гаубицы из дополнительного пакета военной помощи США на $800 млн уже были доставлены в Украину. Речь идет о 18 гаубицах. Другие из общего пакета на 72 гаубицы будут доставлены в ближайшее время", — говорится в заявлении.

Также отмечается, что обучение на 155-миллиметровых гаубицах уже прошли первые 50 украинских артиллеристов, а следующие 50 пройдут обучение уже в ближайшую неделю.

"Мы собираемся сделать часть учений для украинских военнослужащих за пределами Украины. По их словам, во время визита в Киев Блинкен и Остин проинформировали президента Зеленского о некоторых дополнительных учебных площадках в одной из европейских стран. Также речь идет об обучении украинских военных, которое поможет ВСУ перейти на передовые вооружения, системы ПВО, которые использует НАТО", — отметили в американском оборонном ведомстве.

Также читайте Более тяжелое вооружение: Джонсон и Зеленский обсудили новую военную помощь Украине

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 62-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: