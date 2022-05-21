Гаубицы M777 вылетели из США в Украину: фото с транспортного самолета

Гаубицы M777 вылетели из США в Украину: фото с транспортного самолета

Генштаб ВСУ показал фото с американского транспортного самолета, на борту которого расположены гаубицы M777, которые должны поступить в Украину в рамках помощи от США.

В Пентагоне заверили, что 155-миллиметровые буксированные гаубицы безопасно закреплены для транспортировки в Украину.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ 21 мая.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "155-мм буксированные гаубицы M777 безопасно закреплены для транспортировки в Украину летчиками Воздушных Сил США в рамках помощи по безопасности США", – говорится в сообщении.

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"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США", – добавили в украинском Генштабе.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден анонсировал еще один пакет военной помощи для Украины, который в частносты будет содержать 18 гаубиц M777 и 18 машин для буксировки гаубиц.

Заметим, что в Сети была опубликована видеозапись, на которой зафиксировано уничтожение на востоке Украины российской самоходной артиллерийской установки "Акация" с помощью М777.

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