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Гаубицы, танки и БТР: в ОРДЛО зафиксировали 134 единицы российской военной техники (карта)

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Гаубицы, танки и БТР: в ОРДЛО зафиксировали 134 единицы российской военной техники (карта)

Associated Press

За прошедшие сутки обнаружена военная техника вооруженных формирований РФ.

В течение 21 февраля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали 134 единицы техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

На оккупированной территории Донецкой области зафиксировано 52 единицы вооружения и военной техники. Среди них: шесть самоходных гаубиц, одна буксируемая гаубица, 20 танков, 23 ББМ и два БТР.

© pressjfo.news
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На оккупированной Луганской области с нарушением Минских соглашений размещены 82 единицы вооружения и военной техники: 13 самоходных гаубиц, шесть буксируемых гаубиц, 21 танк, один зенитно-ракетный комплекс, одна реактивная система залпового огня, 36 ББМ и два БТР.

Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль

Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль

Ранее стало известно, что российские наемники продолжают активные боевые действия на Донбассе. В пригороде Горловки, где интенсивно ведутся обстрелы, оккупанты открыли огонь из артиллерии по украинским военным.

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