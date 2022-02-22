Гаубицы, танки и БТР: в ОРДЛО зафиксировали 134 единицы российской военной техники (карта)

Гаубицы, танки и БТР: в ОРДЛО зафиксировали 134 единицы российской военной техники (карта)

За прошедшие сутки обнаружена военная техника вооруженных формирований РФ.

В течение 21 февраля на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей зафиксировали 134 единицы техники, размещенной с нарушением Минских договоренностей.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

На оккупированной территории Донецкой области зафиксировано 52 единицы вооружения и военной техники. Среди них: шесть самоходных гаубиц, одна буксируемая гаубица, 20 танков, 23 ББМ и два БТР.

pressjfo.news

На оккупированной Луганской области с нарушением Минских соглашений размещены 82 единицы вооружения и военной техники: 13 самоходных гаубиц, шесть буксируемых гаубиц, 21 танк, один зенитно-ракетный комплекс, одна реактивная система залпового огня, 36 ББМ и два БТР.

Около 250 единиц военной техники на территории оккупированного Донбасса разместил ныне Кремль

Ранее стало известно, что российские наемники продолжают активные боевые действия на Донбассе. В пригороде Горловки, где интенсивно ведутся обстрелы, оккупанты открыли огонь из артиллерии по украинским военным.

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