Гауляйтер Балицкий сделал циничное заявление о действиях оккупантов в Запорожской области: забирают жилье и отдают оккупантам

Ни о какой "денацификации" никто уже не говорит.

Гауляйтер Запорожской области Балицкий заявил в эфире пропагандистского канала, что российские оккупанты грабят жителей временно захваченных территорий.

Об этом со ссылкой на слова гауляйтера сообщил блоггер Денис Казанский.

Так называемый "председатель" временно захваченной части Запорожской области заявляет, что выехавшие во время войны квартиры и имущество украинцев присваивают себе российские военные и сотрудники оккупационных администраций, если хозяева отсутствуют три месяца.

“История нас рассудит, правильно мы поступаем или нет. Мы не церемонимся и забираем заброшенные дома и квартиры и передаем их силовикам”, — сказал Балицкий.

Казанский также добавил, что ни о какой "денацификации" никто уже не говорит. Главной целью СВО оказалось обычное мародерство.

Напомним, что украинские бойцы поразили российский ЗРК "Тор" в Запорожском направлении.

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