Гауляйтер Херсонщины Сальдо объявил об эвакуации местного населения на левый берег Днепра

Российско-оккупационные "власти" Херсонщины объявили о перемещении гражданского населения на левый берег Днепра из-за так называемой опасности затопления.

Об этом сказал гауляйтер Херсона Владимир Сальдо в видеообращении 18 октября.

Предатель пугает жителей Херсонщины, что украинские силы "готовят" теракт на Каховской ГЭС, в результате чего может затопить правый берег Днепра. Интересно, что оккупационная "власть" заявляет, что "Украина объявила тотальную войну России".

"Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с запланированным разрушением Каховской ГЭС и затопление водой из каскада электростанции выше Днепра. В такой ситуации мной было принято тяжелое, но правильное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения. на левый берег", — заявил он.

Под эвакуацию попадают местные жители:

Бериславского,

Белозерского,

Снигиревского,

Александровском районов.

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Украинские силы с начала октября, по данным МВД, уволило более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Тем временем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома. А военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские защитники могут выбить российских кафиров из Херсона в течение следующих нескольких недель.

Как сообщили в Херсонской городской военной администрации, в оккупированном Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских военных. Сейчас у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением. Ситуация в городе напряженная и сложная.

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