У Сальдо, пожалуй, раздвоение личности, то он говорит о любви к Украине, а затем – о "нацистах".

Так называемый "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо записал обращение к военным на украинском языке, где снова упомянул пропагандистские нарративы о "братских народах" и "нацистах".

Видео записал в обшарпанной российской форме с георгиевской лентой.

"Мы не враги вам. Поймите, мы с вами в большинстве своем родные люди. Было время, когда мы, может, и спорили, но сейчас нужно забыть споры и вспомнить, что наши родители и деды были уроженцами одной общей Родины", — сказал он.

Далее коллаборант говорит, что дети должны жить в "хорошей, яркой стране", имея в виду Россию. Хотя он смотрится на кадрах не очень счастливым человеком.

Затем он вспоминает о Западе и США, которые виноваты в войне, а не Россия, которая напала и ежедневно убивает украинцев. В Сальдо, пожалуй, раздвоение личности, то он говорит о любви к Украине, а затем – о "нацистах", якобы живущих в этой стране.

"Мы знаем, что вы не хотите воевать, но они так запугали украинский народ, что вы боитесь об этом даже сказать вслух. Если им так надо, пусть американцы сами воюют своим оружием вместо того, чтобы заставлять вас", — призывает предатель.

Гауляйтер Херсонщины Сальдо снова защебетал на украинском языке

Напомним, по данным Генштаба за 8 мая, российская оккупационная "администрация" города Скадовск Херсонской области сбегает с захваченных территорий. С собой они вывозят награбленное имущество украинцев и "документацию".

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