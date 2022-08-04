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"Гауляйтер" Херсонщины Сальдо заявил, что он передает свои "обязанности" другому изменнику

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"Гауляйтер" Херсонщины Сальдо заявил, что он передает свои "обязанности" другому изменнику

Фото: УНИАН

"Гауляйтер" временно оккупированной Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что он передает свои "обязанности" другому изменнику.

Он сообщил, что якобы у него проблемы со здоровьем, а потому он будет лечиться.

Об этом изменник сообщил в социальных сетях.

"Гауляйтер" заявил, что медики якобы заметили его болезненное состояние и порекомендовали ему лечиться. Сальдо заявил, что он согласился с решением врачей и передает свои обязанности "главе правительства" С.В. Елисееву.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в соцсетях поиронизировал, что Сальдо вероятно испугался объявивших на него охоту херсонских партизан, а потому решил не испытывать судьбу.

"Но, это его не спасет ни от народных мстителей, ни от списывающей изменника ФСБ", — подчеркнул Братчук.

Напомним, Сальдо отравила ФСБ, но оккупанты пытаются скрыть это с помощью заготовленных видео.

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