Гауляйтер оккупированного Крыма Аксенов создал частную армию — СМИ

Крымская ЧВК не будет конкурировать с "вагнеровцами", ее курирует один из подручных Пригожина.

В оккупированном Крыму местный гауляйтер Сергей Аксенов создал собственную частную военную компанию "Конвой", которая формально имеет статус "боевого армейского резерва".

Об этом говорится в публикации российского издания "Важные истории", которое пообщалось с бывшим наемником этого незаконного вооруженного формирования.

По словам собеседника издания, члены ЧВК "Конвой" заключают два контракта — один с "боевым армейским резервом", другой — с минобороны РФ. Это требуется для "гарантированных выплат" в случае ранения или смерти.

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Рядовые наемники получают около 200 тысяч рублей в месяц, командование – 300 тысяч. Новобранцев привлекают также обещанием бесплатных земельных участков в Крыму или Абхазии.

Собеседник издания рассказал, что все командование "ЧВК Аксенова" — бывшие сотрудники "группы Вагнера", а командиром "Конвоя" является Константин Пикалов с позывным Мазай, которого называют правой рукой Евгения Пригожина и куратором "вагнеровцев" в Африке.

По информации издания, боевые позиции "Конвоя" расположены на оккупированной россиянами части Херсонской области, а их тренировочный полигон — в селе Перевальное под Крымом.

Напомним, российский бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин может уменьшить присутствие своих наемников в войне против Украины. Вместо этого стремится сосредоточиться на деятельности в Африке.

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