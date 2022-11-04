Гауляйтер Стремоусов среди поля и зелья объявил о введении в Херсоне круглосуточного комендантского часа

Гауляйтер помечтал о наступлении на Николаевское и Одесское направления.

Российские кафиры, утверждающие, что в Херсоне "все спокойно", ввели в городе круглосуточный комендантский час.

Об этом сказал так называемый "председатель" Херсона Кирилл Стремоусов в видеообращении, записанном среди поля и зелья.

Предатель заявил, что круглосуточный комендантский час нужен, чтобы "отстоять город и перейти в наступление на Николаев и Одессу".

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который продлится 24 часа, круглосуточно. Только для того, чтобы мы могли отстоять наш город Херсон. Дайте возможность военным зачистить город и перейти в наступление на Николаевском и Одесском направлениях", — сказал Стремоусов.

Интересно, что через некоторое время видео исчезло из его телеграмм-канала и появилось новое, где он уже не упоминает о комендантском часе.

Ситуация в Херсоне и области

Российские военные пытались создать впечатление, что они сбегают с правого берега Херсона, чтобы ввести в заблуждение ВСУ. На самом же деле захватчики остаются там. 3 ноября они сняли триколор со строения ОВА. Как пояснили в ВСУ, это оккупанты делают для заманивания украинской армии.

Более того, россияне готовят Херсон к уличным боям. На фоне этих событий ВСУ уволили село Малая Сейдеминуха Бериславского района и подняли там украинский флаг.

Глава Пентагона Ллойд Остин убежден, что ВСУ могут отвоевать все правобережье Херсонщины вместе с облцентром.

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