Гауляйтер Кирилл Стремоусов заявил, что "референдум" во временно оккупированной Херсонской области пока не будут проводить.

Предатель Украины утверждает, что это якобы из-за "мер безопасности".

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"Херсонская область готова к проведению референдума по вхождению в РФ, но была взята пауза из-за ситуации с безопасностью", — заявил гауляйтер.

Напомним, украинская армия ведет активные контрнаступательные действия на южном направлении, и хотя продвижение подразделений ВСУ достаточно медленное, оно происходит по согласованному плану. Военные стремятся ослабить передовые российские силы, используя дальнобойную артиллерию и ракеты для поражения стратегических объектов в тылу врага. Украина надеется отвоевать регион, не вступая в кровавые уличные бои.

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