Гауляйтер Запорожской области подписал "распоряжение" о начале подготовки к "референдуму" (видео)

Российские захватчики все же планируют проводить фейковый "референдум" на оккупированных территориях Запорожской области.

Коллаборант и так называемый глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий подписал "распоряжение" о начале подготовки к псевдореферендуму по "присоединению" к стране-террористу России.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Такое заявление предатель сделал 8 августа на форуме так называемого "общественного движения" Запорожской области, которое оккупанты назвали "Мы вместе с Россией".

"Я подписываю "распоряжение" Центральной избирательной комиссии… о начале и подготовке проведения "референдума" по "воссоединению" Запорожской области с Российской Федерацией", – говорится в сообщении.

Когда именно оккупанты хотят провести незаконное мероприятие колаборант не сообщил. Но следует отметить, что президент Владимир Зеленский неоднократно сообщал, что в случае проведения "референдумов" на оккупированных территориях РФ, любые переговоры Москвы с Украиной и цивилизованным миром невозможны.

Кроме того, следует отметить, что пособиям оккупантов, которые будут помогать им с псевдореферендумами, грозит от 10 до 12 лет тюрьмы с возможной конфискацией имущества.

На опубликованном в Сети видео видно, что в зале присутствуют другие коллаборанты, аплодирующие в ладони в знак согласия.

Напомним, в Херсонской ОВА заявили, что оккупанты хотят "купить" голоса людей перед псевдореферендумом.

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