Гауляйтерам Луганской области угрожают увольнением из-за провала мобилизации — Центр национального сопротивления

Предпосылкой недовольства российского руководства является провал мобилизации и логистического обеспечения армии неприятеля на этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль возлагает ответственность за неудачи.
РФ угрожает гауляйтерам Луганской области увольнением, поскольку в регионе была провалена мобилизационная кампания.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления (ЦНС).
"Оккупанты поставили гауляйтерам временно оккупированных территорий Луганской области ультиматум: либо РФ выйдет до 1 апреля на административные границы области, либо будут "кадровые решения", – говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что причиной недовольства является провал мобилизации и логистического обеспечения армии врага на этом направлении. Именно на коллаборантов Кремль возлагает ответственность за неудачи.
"Отметим, чтобы удовлетворить РФ и сохранить свои места, коллаборанты начали новую волну мобилизации в регионе", – сообщили в Центре национального сопротивления.
Напомним, в Луганской ОВА рассказали, как мобилизованных россиян бросают на войну без еды и оснащения.
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