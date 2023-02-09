Гауляйтеры Крыма готовятся к началу возвращения полуострова в состав Украины: данные разведки

Также россияне могут готовить теракты в Крыму, чтобы обвинить в этом Украину.

Оккупационная "власть" Крыма готовится к украинской операции по освобождению оккупированного полуострова. Там ввели повышенный уровень "террористической угрозы" и отдали приказы готовить медицинские учреждения и спасателей к возможным чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В документе, полученном украинской разведкой, говорится, что устанавливаются высокий уровень угрозы в населенных пунктах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском (Едикуйском) районах Крыма. Аналогичный уровень угрозы объявляется на подведомственных объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и комитета по водному хозяйству и мелиорации.

Российской ФСБ приказали следить за передвижением гражданских автомобилей, проверять местных жителей и иностранцев. Местное "мчс" должно проверить технику и быть готовым к "осуществлению спасательных операций". Также гауляйтеры Крыма должны проверить места, где можно временно разместить людей.

Так называемому министерству здравоохранения приказали подготовить заведения для оказания экстренной помощи и медицинской эвакуации.

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Фото: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

"Подобные "меры безопасности" со стороны оккупантов являются признаком подготовки к началу операции по освобождению Крыма украинскими Силами обороны. Также это может свидетельствовать о возможности осуществления провокаций со стороны российских спецслужб в отношении мирного населения полуострова с последующим переводом ответственности на Украину", — говорится в сообщении .

Оккупация украинского Крыма

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым, проведя там фейковый "референдум". Агрессор сразу включил полуостров в свой состав.

Украина до начала полномасштабной войны России говорила о возвращении Крыма дипломатическим путем. Однако после нападения на наше государство заговорили о военно-дипломатическом методе возвращения Крыма. Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает, что Украина сможет вернуть Крым еще в 2023 году.

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