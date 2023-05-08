Гауляйтеры "сворачиваются" в Скадовске и вывозят "документы" и награбленое морем — Генштаб

Также оккупанты сворачивают деятельность своих "администраций" и в других населенных пунктах.

Российская оккупационная "администрация" города Скадовска Херсонской области убегает с захваченных территорий: они планируют вывозить морем награбленное имущество украинцев и свою "документацию".

Об этом 8 мая говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"В городе Скадовск отмечено сворачивание деятельности районной и городской администраций. Так, в ночь с 6 на 7 мая, оккупанты загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество государственных учреждений, а уже к утру 7 мая, вместе с семьями, город оставила значительную часть российской оккупационной администрации. В настоящее время подобная ситуация наблюдается в таких населенных пунктах области, как Михайловка, Петровка, Шевченко, Широкое, Ульяновка и Красное", — сообщили в Генштабе.

Награбленное в Украине россияне планируют вывозить через порт города Бердянска, поскольку на Крымском мосту наблюдаются значительные пробки.

"Учитывая многокилометровые пробки, которые в последнее время образовались на въезде в Крым и в районе Керченского моста, вывоз документации и награбленного имущества из государственных учреждений временно захваченной Херсонской области захватчики планируют осуществить морским путем, с помощью сухогруза, через порт города Бердянск", – говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее Генштаб сообщал, что российские оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из нескольких населенных пунктов Запорожской области: они грабят местных и вывозят из населенных пунктов предателей и их семьи.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что "эвакуацией" оккупанты пытаются прикрыть свои подразделения.

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