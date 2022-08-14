Гауляйтеры утверждают, что взрывы в порту Бердянска произошли из-за "неосторожности во время сварочных работ"

Гауляйтеры Запорожской области утверждают, что Вооруженные силы Украины не причастны к взрывам в порту временно оккупированного Бердянска.

Оккупационные власти заявляют, что в Бердянском морском порту произошло возгорание горюче-смазочных материалов, находившихся в бочках на одном из причалов.

Такую версию сообщил предатель Украины — новоназначенный оккупантами член "совета" Запорожской области Владимир Рогов.

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Он утверждает, что " возгорание произошло в результате нарушения требований безопасности во время сварочных работ вблизи места хранения ГСМ". По его данным, якобы пострадавших нет, невзирая на мощные взрывы и пожар.

Как заявляет гауляйтер, пожар порта Бердянска ликвидирован.

Напомним, 14 августа местные телеграмм-каналы сообщили, что в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремели мощные взрывы, после которых на месте происшествия вспыхнул пожар. Это также подтвердил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

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