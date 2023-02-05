Гайдай: Белогоровка – под контролем ВСУ, но ситуация сложная

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что Белогоровка – под контролем украинских защитников, оккупантов там нет. Однако Россия готовится к наступлению.

Об этом Сергей Гайдай написал в Телеграмм.

"Ситуация напряженная, но контролируемая нашими военными. Все те вбросы по поводу того, что "где-то через 15 минут начнется полномасштабное наступление" или еще что-то, не соответствуют действительности. Все четко понимают, сколько резервов опрокидывается и что происходит на линии фронта. Все готовы дать отпор", — сказал он.

Сергей Гайдай спрогнозировал, что россияне могут искать слабое место в украинской обороне: количество атак немного увеличилось, но все они отражаются. В частности, РФ распространяет информацию о "захвате" Белогоровки.

"Во-первых, они даже не знают, остались ли там люди и сколько. Во-вторых, наши бойцы остаются на позициях, никто Белогоровку не захватывал. Врага там нет", — подчеркнул он.

Ранее Гайдай сообщил, что россияне готовятся к предстоящему наступлению, но пока массовой переброски вражеской техники на Луганское направление не наблюдается.

Новый приказ Путина, мобильный интернет отключат, бои в Луганской области - Сергей Гайдай

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