Гайдай о ситуации в Луганской области: "Продолжается мощное обострение"

В Луганской области в направлении Белогоровки и Кременной ситуация на фронте обостряется.
Оккупационные войска ведут атаки волнами при поддержке своей авиации. Однако украинские защитники удерживают оборону.
Об этом в Telegram рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Мы видим, что идет достаточно мощное обострение. Особенно в направлении Белогоровки и Кременной. Очень много обстрелов, подключают уже авиацию. Атаки волнами постоянно идут с разных сторон", — рассказал Гайдай.
Он также добавил, что сегодня РФ распространяет информацию, что оккупанты якобы выбили наши Силы обороны за границу административной границы Луганской области и якобы уже держат оборону в Донецкой области.
"Это не соответствует действительности. Наши держат оборону. Если нужно, могу поехать и сделать видео непосредственно из Луганской области из Кременского направления, что все нормально, наши ребята держатся", — подчеркнул Гайдай.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов заявил, что новое наступление войск России уже продолжается и оно постепенно только нарастает. Эксперт предполагает, что кульминация этого обострения вероятнее всего будет в марте.
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