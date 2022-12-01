Гайдай описал ситуацию на фронте в Луганской области: "Мы уже недалеко от Кременной"

ВСУ в Луганской области понемногу продвигаются вперед в направлении Сватового и Кременной, однако каждый метр земли дается очень тяжело из-за существенных сил противника.

Об этом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай написал в Сети и рассказал в эфире телемарафона 1 декабря.

"Мы уже недалеко от Кременной. Буквально несколько километров", — говорится в сообщении главы области.

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Он также уточнил, что подразумевает.

"Что касается Сватового и Кременной, то там ВСУ потихоньку продвигаются вперед. Мы недавно публиковали видео с Кременской подстанции, которую уничтожили российские оккупанты. Для понимания — она расположена от самого населенного пункта буквально в нескольких километрах", — сообщил Гайдай.

"Очень тяжело дается каждый метр земли, потому что огромное количество техники привезли туда оккупанты. Было у них время, чтобы подготовиться, заминировать и дороги, и мосты, и здания, и лесополосы. Построены какие-то укрепрайоны. Огромное количество вооруженных сил, там разные подразделения: и кадыровцы, и "ЛНР", "ДНР", и свежемобилизованные из России, и так называемые вагнеровцы", – описал ситуацию глава ОВА.

Он добавил, что в районе Старобельска находятся самые боеспособные российские оккупанты – десантники из Херсонского направления.

Напомним, Гайдай ранее также информировал, что вражеские войска возле Сватового и Кременной обороняются: "Ждем морозов для усиления наступления ВСУ".

Добавим, недавно ВСУ в районе Сватового попали в местонахождение одного из подразделений российских войск: ликвидировано 20 оккупантов, еще 30 ранены.

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