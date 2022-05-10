Гайдай рассказал, как оккупантов удивило современное оборудование в школах и больницах Кременной (фото)

Гайдай рассказал, как оккупантов удивило современное оборудование в школах и больницах Кременной (фото)

Российские военные воруют современное оборудование из школ и больниц временно оккупированной ими Кременной.

Россияне украли из помещений заведений новейшее оборудование и технику. Краденое оккупанты вывозят в Россию.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

"Кроме того, брали по вкусу из казарм, столовой, складских помещений, россияне обследовали каждый сантиметр образовательного учреждения. Школы города тоже "освободили" от имущества", — написал Гайдай.

Так же, по его словам, произошло и с медицинским городком.

"Россияне в шоке от оснащения наших больниц, поэтому не заставили себя ждать и уже в первые дни оккупации начали демонтировать оборудование и перевозить в Луганск или Россию. Идиоты, вы сначала научитесь этим пользоваться. Это же как плохо вы живете, что удивились интерактивной доске в школе?!", — добавил он.

Также, по его словам, после оккупации Кременной оккупанты вывешивали свои флаги на плацу Луганского областного военного лицея "Кадетский корпус им. героев Молодой гвардии", а также отодрали надпись "Слава Украине" с фасада и очистили все помещения.

Напомним, российские оккупанты проводят наступательные действия на востоке Украины.

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