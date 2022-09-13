Гайдай рассказал, как оккупанты мстят луганчанам за успех ВСУ на Харьковщине

После стремительного контрнаступления ВСУ в Харьковской области, узнав о количестве погибших, российские "добровольцы" отказываются воевать на территории Украины, а раненым оккупантам приостановили выплаты.

Военное командование РФ приостановило отправку новых, уже сложившихся подразделений на территорию Украины.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай.

По его данным, текущая ситуация и недоверие к высшему командованию заставило большое количество добровольцев категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях. На ситуацию влияет и информация о действительном количестве погибших, общем отношении к собственным раненым, которым приостанавливают выплату денег, пока те на лечении.

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"Из-за контрнаступления наших Вооруженных сил, в направлении Луганска и границы с РФ выискивались огромные очереди из автомобилей. Не меньшие очереди и на АЗС области — там, где бензин и дизтопливо еще не закончились. Решившие остаться скупают в магазинах все, что там есть", – говорит Гайдай.

Значительны проблемы в оккупантов и с выполнением обещаний. Население по несколько месяцев ожидает выплаты пенсий, не начались и другие выплаты.

"Так, на территории так называемой "ЛНР" принято только 2 400 заявлений на получение компенсации за утраченное в результате боевых действий жилье и за утраченное имущество первой необходимости. В Рубежном, Попасной, Северодонецке, Горной общине россияне разрушили большинство жилья. Кременной, но всего 2 400 заявлений. Другим нашли повод отказать", — рассказал Сергей Гайдай.

По состоянию на сейчас авиацией Сил обороны нанесено поражение по семи опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники врага, уничтожены две позиции его зенитных ракетных комплексов.

Россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии, в частности:

на Краматорском направлении – в районах населенных пунктов Пришиб, Белогоровка, Краматорск, Славянск, Старый Караван, Стародубовка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении – в районах населенных пунктов Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцево, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина.

Как сообщалось, глава Луганской ОВ назвал населенные пункты, которые могут быть освобождены уже в ближайшее время.

Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ заставили россиян перейти в экстренную оборону и бежать из Харьковщины.

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