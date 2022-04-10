Гайдай рассказал, как Россия готовится к бою за Донбасс

Магистральные трубы, которые подавали газ, где-то метров по 50 выгорели дотла.

Оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная община и Попасная.

Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал в интервью "УП"



Глава ОВА подтвердил, что обстрелы продолжаются, а оккупанты используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.

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"Обстреляны все больницы, которые только есть. Очень многие дома разрушены до основания, некоторые наполовину, где-то частично. Мы даже не можем посчитать, потому что обстрелы настолько плотные. Невозможно приехать и провести учет, — говорит он. — У нас самая большая проблема сегодня — это Рубежное, Попасная и Горная община.В Рубежном часть захвачена орками, идут постоянные позиционные бои, постоянные обстрелы.Так же Попасную просто "утюжат" уже больше месяца".

Гайдай также добавил, что продолжается эвакуация людей и есть договоренность с "Укрзализныцей": "Единственное, что орки уже обстреливают колею даже в соседних областях. Поэтому нам все труднее и труднее это дается, но все равно пока проводим эвакуацию. Например, 7-го апреля вывезли более 1400 человек. Дальше продолжаем. Патрульная полиция – молодчинки. Они постоянно сопровождают людей, даже собирают их, иногда за руль садятся, потому что уже водители удрали. Поймите, под обстрелами не каждый выдержит".

Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские оккупанты сосредоточивают свои силы. Список поездов для эвакуации на воскресенье, 10 апреля