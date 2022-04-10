Гайдай рассказал, как Россия готовится к бою за Донбасс

Магистральные трубы, которые подавали газ, где-то метров по 50 выгорели дотла.
Оккупационные российские войска обстреливают Донбасс с новой силой. Самые горячие города, где проходят постоянные обстрелы и бои, это Рубежное, вся Горная община и Попасная.
Об этом глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал в интервью "УП"
Глава ОВА подтвердил, что обстрелы продолжаются, а оккупанты используют тяжелую артиллерию, минометы всех калибров, системы залпового огня, "Грады", "Смерчи", "Ураганы", крылатые ракеты, авиацию.
"Обстреляны все больницы, которые только есть. Очень многие дома разрушены до основания, некоторые наполовину, где-то частично. Мы даже не можем посчитать, потому что обстрелы настолько плотные. Невозможно приехать и провести учет, — говорит он. — У нас самая большая проблема сегодня — это Рубежное, Попасная и Горная община.В Рубежном часть захвачена орками, идут постоянные позиционные бои, постоянные обстрелы.Так же Попасную просто "утюжат" уже больше месяца".
Гайдай также добавил, что продолжается эвакуация людей и есть договоренность с "Укрзализныцей": "Единственное, что орки уже обстреливают колею даже в соседних областях. Поэтому нам все труднее и труднее это дается, но все равно пока проводим эвакуацию. Например, 7-го апреля вывезли более 1400 человек. Дальше продолжаем. Патрульная полиция – молодчинки. Они постоянно сопровождают людей, даже собирают их, иногда за руль садятся, потому что уже водители удрали. Поймите, под обстрелами не каждый выдержит".
Напомним, "Укрзалізниця" не прекращает вывозить в западные регионы мирное население с территории Луганской и Донецкой областей, где российские оккупанты сосредоточивают свои силы. Список поездов для эвакуации на воскресенье, 10 апреля