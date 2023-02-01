Гайдай рассказал, как россияне готовятся к наступлению на Луганщине и когда подтянут основной резерв

Гайдай считает, что основной резерв оккупанты будут подтягивать во второй половине февраля.

Россияне готовятся к предстоящему наступлению, но пока массовой переброски вражеской техники на Луганское направление не наблюдается.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава области рассказал, что россияне круглосуточно пытаются безуспешно атаковать наши позиции, продолжаются тяжелые бои на Сватовско-Кременском направлении, но украинские защитники сейчас уверенно держатся на своих позициях.

"Идут тяжелые бои на Сватовско-Кременском направлении. И Белогоровка, так же. Там стабильно держат позиции силы обороны. Мы тоже готовы", — сказал глава ОВА.

По его словам, в течение февраля Россия будет завозить "огромное количество солдат для планируемого наступления". Гайдай говорит, что Россия в новом наступлении делает ставку именно на "свежемобилизованных".

"По-немногу подвозят и личный состав, и технику. На сегодняшний день мощной ударной группировки они еще не создали. Но именно в феврале подходит к завершению подготовка новомобилизованных россиян, которые проходили подготовку на разных площадках. И это уже будет не совсем то пушечное м' ясо, которое было у нас за последние полтора месяца. Да, это не кадровые военные, но они будут научены немного лучше", — добавил Гайдай.

По его мнению, основной резерв оккупанты будут подтягивать во второй половине февраля.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к новому наступлению. По его словам, государство уже отвечает на такую "подготовку к попытке реванша".

Секретарь СНБО Алексей Данилов тоже заявил, что российские войска готовятся к "максимальной эскалации" в Украине в течение следующих двух-трех месяцев и могут сделать это уже через две-три недели, чтобы совпасть с первой годовщиной российского вторжения в Украину.

Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов выразил мнение, что российские силы будут сосредоточены на оккупации большей территории Луганской и Донецкой областей.

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий считает, что главное поле боя будет на Донбассе. Он сомневается, что оккупанты уйдут из Беларуси.

Западные чиновники предупредили, что оккупанты готовятся к новому наступлению на Украину весной. Однако, как сообщает CNN, на Западе сомневаются в том, что наступление будет успешным.

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