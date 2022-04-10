Гайдай рассказал, когда российские оккупанты могут начать наступление на Донбассе

Россия продолжает скапливать силы на Донбассе.

Российские оккупанты начали тщательнее готовиться к наступлению на Донбассе. От того, как будет развиваться это наступление, будет зависеть переговорный процесс.

Об этом сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в интервью "Украинской правде".

"Все будет зависеть от наступления. Мы ждем наступления где-то три-четыре дня. Они пока тормозят, потому что не хотят повторения своего дебильного блицкрига, который длится уже так много дней. Они не хотят повторения, поэтому накапливают силы так, чтобы 100% сделать прорыв. Должны были еще вчера-позавчера. Не получилось. Более того, наши их где-то поддавливают, где-то не подпускают. Думаю, несколько дней, и они пойдут в наступление. От того, как будет развиваться это наступление, будет зависеть переговорный процесс", — сказал Гайдай.

Напомним, в "Луганской народной республике" не осталось мужчин, а некоторые прячутся, чтобы их не забрали на войну.

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