В воскресенье, 2 октября, стало известно, что Вооруженные силы Украины полностью зачистили от российских захватчиков Лиман Донецкой области.

Российские захватчики, которым удалось выжить во время освобождения Лимана Вооруженными силами Украины, убежали во временно захваченное Счастье Луганской области.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло – им удалось убежать подальше, в Счастье. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", – отметил он.

Гайдай также добавил, что "тем, кто неделю назад радовался на псевдореферендумах, придется подождать более трех лет".

"Ждуны" не дождутся – ВСУ придут раньше: так называемую "ЛНР" полноценно смогут принять в состав РФ только в 2026 году. Именно до 2026 года продлится переходный период для так называемой "ЛНР" в качестве нового субъекта РФ. Это одно из главных условий в договоре о принятии "республики" в состав России", — отметил глава ОВА.

Напомним, ВСУ подтвердили освобождение села Торское в Донецкой области. Торское расположено по пути в Кременную, где захватчики пытаются закрепиться.

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