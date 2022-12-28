Гайдай рассказал о признаках отступления россиян из Кременной и почему наступление ВСУ осложняется

Кременная и Сватово являются приоритетными городами, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганской области.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что сейчас есть признаки того, что россияне покидают Кременную.

"Военное командование уже переместилось в другие населенные пункты. Гражданские россияне, приезжавшие работать в город, — это либо медики, либо ремонтные бригады, все свернули свои работы и выехали в сторону Российской Федерации. И все начатые работы все заморожены", – отметил он.

Так, он рассказал, что местным жителям на вопрос о сроках восстановительных работ коллаборанты прямым текстом говорят, что "сейчас придут ваши нацики и все доремонтируют".

Гайдай также объяснил, что после освобождения Кременной придет черед других луганских городов, ведь они разрушены настолько, что не пригодны к обороне со стороны россиян.



Так, по его словам, после деоккупации Кременной есть два варианта развития событий: идти на Старобельск – главный логистический центр области, или помочь Бахмуту, и идти на Рубежное и Северодонецк, чтобы "расколоть" группировку россиян на этом направлении.

"Кто будет контролировать Старобельск, тот сможет в принципе контролировать огневым поражением всю логистику Луганской области, не останется практически ни одной дороги, по которой спокойно враг мог бы перемещать либо личный состав, либо технику", — резюмировал Гайдай.

Ситуация возле Кременной в Луганской области

Возле Кременной в Луганской области остается сложная ситуация, преимущество на стороне Вооруженных сил Украины, понемногу идет продвижение вперед, но город все еще не освободили.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что россияне взимают в район города Кременная огромное количество резервов и техники.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, что города Кременная и Сватово – есть в приоритете, когда речь идет о всеобщей деоккупации Луганской области.

В материале New York Times авторы называют Кременную "небольшим, но стратегически важным городом". Возвращение этого населенного пункта и других поблизости "расширило бы позицию украинцев в регионе и дало им контроль над главными дорогами".

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