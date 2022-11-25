Гайдай рассказал о ситуации на Сватовском и Кременском направлениях: есть положительные новости

В Луганской области, на Сватовском и Кременском направлениях, оккупанты мощно готовятся, но есть положительные новости. Впрочем, сейчас нужно помолчать.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, там оккупанты РФ "готовятся очень мощно": свозят новые разные резервы. В частности, из Херсона, а также новомобилизованные россияне.

"В сторону Сватово следуют две сотни грузовиков со строительными материалами. В частности, так называемыми "зубами дракона". Россияне укрепляют там оборону так называемую линию "Вагнера"", — рассказал Гайдай.

Тем временем в Белогоровке продолжаются постоянные атаки российской армии. В свою очередь, ВСУ уверенно держат оборону.

По данным Гайдая, деоккупированные деревни страдают от огня россиян – бьют "Градами", "Ураганами", "Смерчами".

Напомним, британской разведке считают, что родственники граждан России, призванных в армию во время объявленной "долевой мобилизации", вероятно, все чаще будут выходить на протесты в связи с плохими условиями несения службы и высокими потерями среди мобилизованных.

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