Гайдай рассказал о значительных потерях оккупантов на Кременском направлении

Российские войска ушли из области, чтобы пополнить резервы для новых наступлений.

Россияне несут значительные потери на Кременском направлении, из-за чего вынуждены пересаживаться на старые танки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram.

Он рассказал, что поначалу россияне бросили на это направление новые Т90. Впрочем, уже в течение двух недель вынуждены вернуться в Т72.

По словам Гайдая, это происходит благодаря успешной работе украинских защитников.

"Россияне накопили резервы, технику, боекомплекты в Луганской области. Теперь бойцы ВСУ понемногу их уничтожают", – говорит Гайдай.

Активные бои ведутся во время попыток наступления, которые проходят ежедневно на Сватово-Купянском направлении, в Кременной и Лимане, а также в Белогоровке. Гайдай объяснил, что оккупанты постоянно пытаются продавить украинскую оборону, но ситуация остается стабильной.

Глава Луганской ОВА также рассказал, что в области российские войска отошли, чтобы пополнить резервы для новых наступлений. оккупанты также увеличили количество артиллерийских обстрелов. Однако ситуация все еще остается контролируемой.

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