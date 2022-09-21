Гайдай рассказал об уничтожении оккупационной комендатуры в Сватово и новых выдумках россиян по восстановлению жилья

В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура. Между тем россияне придумывают новые препятствия, чтобы не восстанавливать поврежденное ими жилье мирных людей.

Украинское командование подтверждает уничтожение "комендатуры" в Сватове, где армия РФ организовала штаб и состав боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА, Сергей Гайдай.

Взрывы, по его данным, раздались в "комендатуре", бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты русские оккупанты использовали для указанных выше потребностей.

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"На фоне значительных потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых даже из недавно призванных "вагнеровцев" поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта. Оно и понятно, потому что в течение 20 сентября авиация Сил обороны 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и позиций зенитных ракетных комплексов", — говорится в сообщении.

Как уточнил чиновник, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам оккупантов. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов.

ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

"Если отлов мужчин призывного возраста в так называемой "лнр" лишь усиливается, то в обещаниях оккупантов жители Луганщины постепенно отчаиваются. К примеру, чтобы получить какую-либо денежную помощь недостаточно простоять в ежедневной очереди, пройти проверку и иметь в наличии все документы. На последней стадии можно узнать, что твоей улице недавно сменили название на старое, поэтому, чтобы подтвердить легитимность документов, необходимо их переоформить в Луганске. Возможно, со старыми печатями в документах россияне людей и псевдореферендумы не допустят? С какой регистрацией приходить на неволеизъявление жителям бульвара Дружбы народов в Северодонецке? С этим названием улицы, той, что была несколько лет назад, или опираться на название в честь одного из писателей, фамилию которого эта улица носила в середине прошлого столетия? Возможно ли отдать свой голос все три раза?", — подытожил Гайдай.

Ранее в "ЛНР" оккупанты разогнали митинг родственников военнопленных.

Напомним, Подоляк рассказал, чем обернется для Кремля падение Луганска и Донецка.

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