Гайдай рассказал об уничтожении оккупационной комендатуры в Сватово и новых выдумках россиян по восстановлению жилья

В Сватово уничтожена местная оккупационная комендатура. Между тем россияне придумывают новые препятствия, чтобы не восстанавливать поврежденное ими жилье мирных людей.
Украинское командование подтверждает уничтожение "комендатуры" в Сватове, где армия РФ организовала штаб и состав боеприпасов. За прошедшие сутки там прогремели несколько взрывов.
Об этом рассказал глава Луганской ОВА, Сергей Гайдай.
Взрывы, по его данным, раздались в "комендатуре", бывшем МКДС и складах боекомплекта в районе АТП. Все эти объекты русские оккупанты использовали для указанных выше потребностей.
"На фоне значительных потерь на фронте россияне продолжают принудительную мобилизацию. Значительное количество раненых даже из недавно призванных "вагнеровцев" поступило в первую городскую больницу Луганска и отказывается вернуться в ряды вооруженных формирований оккупанта. Оно и понятно, потому что в течение 20 сентября авиация Сил обороны 20 ударов по вражеским позициям. Подтверждено поражение 19 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и позиций зенитных ракетных комплексов", — говорится в сообщении.
Как уточнил чиновник, ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли огневое поражение по 40 объектам оккупантов. В частности, по 20 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 районах сосредоточения артиллерии, а также по 7 складам боеприпасов.
ВСУ отбили атаки противника в районах населенных пунктов Веселое, Курдюмовка, Николаевка Вторая, Бахмутское, Зайцево, Майорск, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.
"Если отлов мужчин призывного возраста в так называемой "лнр" лишь усиливается, то в обещаниях оккупантов жители Луганщины постепенно отчаиваются. К примеру, чтобы получить какую-либо денежную помощь недостаточно простоять в ежедневной очереди, пройти проверку и иметь в наличии все документы. На последней стадии можно узнать, что твоей улице недавно сменили название на старое, поэтому, чтобы подтвердить легитимность документов, необходимо их переоформить в Луганске. Возможно, со старыми печатями в документах россияне людей и псевдореферендумы не допустят? С какой регистрацией приходить на неволеизъявление жителям бульвара Дружбы народов в Северодонецке? С этим названием улицы, той, что была несколько лет назад, или опираться на название в честь одного из писателей, фамилию которого эта улица носила в середине прошлого столетия? Возможно ли отдать свой голос все три раза?", — подытожил Гайдай.
Ранее в "ЛНР" оккупанты разогнали митинг родственников военнопленных.
Напомним, Подоляк рассказал, чем обернется для Кремля падение Луганска и Донецка.
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