Гайдай рассказал, почему тормозится наступление российских оккупантов на Луганщине

Сильный дождь выгоден украинским военным.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что сильные дожди тормозят наступление российских оккупантов на Донбассе. В Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои.
Об этом он сказал во время телемарофона.
"По прогнозу, этот дождь будет продолжаться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина — это все же сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться техникой. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая добыча для наших защитников", — объяснил Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что российские убийцы продолжают беспощадно обстреливать мирные города в Луганской области. Он сообщил, что в Рубежном и Попасной продолжаются уличные бои.
"Подконтрольные оккупантам части Рубежного и Попасной оккупантам заблокированы для нас. Ни вывезти людей, ни завезти гуманитарку туда возможности нет", – пояснил Гайдай.
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