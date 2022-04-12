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Гайдай рассказал, почему тормозится наступление российских оккупантов на Луганщине

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Гайдай рассказал, почему тормозится наступление российских оккупантов на Луганщине

Associated Press

Сильный дождь выгоден украинским военным.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай объяснил, что сильные дожди тормозят наступление российских оккупантов на Донбассе. В Попасной и Рубежном продолжаются уличные бои.

Об этом он сказал во время телемарофона.

"По прогнозу, этот дождь будет продолжаться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина — это все же сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться техникой. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая добыча для наших защитников", — объяснил Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что российские убийцы продолжают беспощадно обстреливать мирные города в Луганской области. Он сообщил, что в Рубежном и Попасной продолжаются уличные бои.

"Подконтрольные оккупантам части Рубежного и Попасной оккупантам заблокированы для нас. Ни вывезти людей, ни завезти гуманитарку туда возможности нет", – пояснил Гайдай.

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