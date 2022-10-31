Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить на Луганщине

Оккупанты постоянно обстреливают Луганщину.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов.
Об этом он сказал 31 октября в эфире телемарафона.
"На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники эту цифру с каждой неделей будут увеличивать", — подчеркнул Гайдай.
Глава Луганской ОВА добавил, что российские оккупанты постоянно обстреливают освобожденные населенные пункты Луганщины и пытаются идти в атаку на ВСУ в районе Белогоровки. Также сложна ситуация в направлении Сватового и Кременной.
Из освобожденного Невского Украина эвакуирует местных жителей, потому что россияне обстреливают населенный пункт "Градами".
Освобождение Луганщины от российских оккупантов
В начале октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили в Луганской области 6 населенных пунктов. Названия этих населенных пунктов пока не разглашаются, чтобы украинские военные смогли там безопасно закрепиться. Ведь россияне после официальных сообщений об увольнении стирают эти населенные пункты с лица земли.
Также в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.
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