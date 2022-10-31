Гайдай рассказал, сколько населенных пунктов удалось освободить на Луганщине

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области ВСУ освободили уже 9 населенных пунктов.

Об этом он сказал 31 октября в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день девять населенных пунктов деоккупированы. Надеюсь, наши защитники эту цифру с каждой неделей будут увеличивать", — подчеркнул Гайдай.

Глава Луганской ОВА добавил, что российские оккупанты постоянно обстреливают освобожденные населенные пункты Луганщины и пытаются идти в атаку на ВСУ в районе Белогоровки. Также сложна ситуация в направлении Сватового и Кременной.

Из освобожденного Невского Украина эвакуирует местных жителей, потому что россияне обстреливают населенный пункт "Градами".

Освобождение Луганщины от российских оккупантов

В начале октября Гайдай сообщил, что ВСУ освободили в Луганской области 6 населенных пунктов. Названия этих населенных пунктов пока не разглашаются, чтобы украинские военные смогли там безопасно закрепиться. Ведь россияне после официальных сообщений об увольнении стирают эти населенные пункты с лица земли.

Также в Луганской области продолжаются ожесточенные бои в районе Сватового. Российские оккупанты принялись уничтожать мосты и активно проводить разведку.

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