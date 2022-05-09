Гайдай сообщил, когда возобновится эвакуация из Луганской области

Гайдай сообщил, когда возобновится эвакуация из Луганской области

Сейчас ВСУ зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

Эвакуация жителей Луганской области возобновится после зачистки Белогоровки.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

"На свободной Луганщине до сих пор остаются более 40 тысяч жителей. Эвакуация возобновится после зачистки Белогоровки", — отметил он.

По его словам, украинские войска зачищают территорию Белогоровки, куда через понтонную переправу по реке перешли оккупанты.

Также он подчеркнул, что спасатели вскоре начнут разбирать завалы поврежденного в результате авиаудара дома в Шипилово.

"Как только уберут всех "лишних" — спасатели смогут начать разбирать завалы в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 жителей заблокированы в подвале частного дома, надеемся, что они дождутся", — сообщил Гайдай.

Он также сообщил ситуацию на поле боя в Луганской области:

В Попасной наши защитники держат оборону на новых укрепленных позициях, прорывов нет. Скоро ситуация должна измениться в нашу сторону.

В Рубежном оккупанты ежедневно несут потери, только за вчера минус пять танков, около двух десятков 200-сотых, много раненых. Линия обороны – без изменений.

Воеводовка возле Северодонецка полностью наша, ВСУ закрепили позиции.

Напомним, Гайдай сообщал, что оккупанты хотят "отрезать" Луганскую область от Украины.

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