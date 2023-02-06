Гайдай спрогнозировал, когда Россия может начать новое наступление на Украину

Оккупанты стягивают все больше сил в Донецкую и Луганскую области

Глава Луганской областной Военной администрации Сергей Гайдай заявил, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

Об этом он сказал в эфире телеканала Belsat.

"В принципе после 15 февраля можно ожидать в любое время", – заявил глава Луганской ОВА в эфире телеканала Belsat.

По его словам, оккупанты стягивают все больше и больше техники в Луганскую и Донецкую область. Он предполагает, что часть техники оккупанты хоронят в лесопосадках и строят укрепляющие рубежи для наступления.

Гайдай также рассказал, что подходят к концу двухмесячные учения мобилизованных россиян. А для их опрокидывания в Украину понадобится около 10 дней.

Новое наступление России

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал распространенную в Сети информацию, что якобы кафиры во время масштабного наступления на востоке планируют дойти до Днепра.

В то же время, военный эксперт Михаил Самусь заявил, что в России недостаточно ударных группировок для начала новой широкомасштабной операции стратегического или оперативно-стратегического уровня.

Аналитики Института изучения войны прогнозируют, что Президент Российской Федерации Владимир Путин не готов рисковать из-за угрозы потерять свой статус, поэтому маловероятно, что он применит ядерное оружие.

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