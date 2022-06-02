Гайдай: в Северодонецке продолжаются бои, оккупанты отчитываются о "победах"

На Донецком направлении оккупанты обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии столкновения.

Бои за Северодонецк продолжаются, враг штурмует город.

Об этом сообщил глава ОВА Луганской области Сергей Гайдай.

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“Ситуация тяжелая, потому что российская армия пытается прорвать линию обороны. У них стоит цель – захватить город Северодонецк. Но за ночь никаких успехов не было, хотя россияне отчитывались, что контролируют город, но не весь город они контролируют, бои продолжаются. Наши ребята делали контратаки, взяли пленных. Ситуация, как говорят военные, остается стабильно тяжелой, но контролируемой", – отметил Гайдай.

Ранее в Генштабе сообщили, что на Северодонецком направлении противник ведет штурмовые действия в населенном пункте Северодонецк. При поддержке огня минометов проводил штурм в направлении населенных пунктов Боброво и Устиновка, однако успеха нет.

Отметим, что "вторая армия мира" всего за месяц потеряла в Украине больше личного состава и техники, чем за 10 лет войны в Афганистане. Потери врага превосходят также утраты российских в обеих чеченских войнах. Кроме того, потери России по личному составу, танкам и самолетам превышают размеры некоторых других армий мира.

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