Гайдай заявил, что в "ЛНР" не осталось мужчин: кого-то схватили, а кто-то скрывается от войны

Гайдай заявил, что в "ЛНР" не осталось мужчин: кого-то схватили, а кто-то скрывается от войны

В "республике" идет вторая волна мобилизации.

В "Луганской народной республике" не осталось мужчин, а некоторые прячутся, чтобы их не забрали на войну.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в интервью "Украинской правде".

Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украиной, потому что они видят, сколько КАМАЗов трупов привозят. Их реально КамАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции – это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация”, – сообщил он.

На оккупированной территории Луганской области началась вторая волна мобилизации, во время которой забирают в армию даже студентов последних курсов.

“Реально у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо – свежемобилизованные, ничего не понимающие в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме уже идут российские солдаты”, — подчеркнул Гайдай.

Как сообщалось, Российская Федерация мобилизует из ОРДЛО лиц, не подлежащих призыву, инвалиды детства и сотрудники "стратегических предприятий". Отмечается, чтобы повысить эффективность мобилизации, сотрудникам автоинспекций так называемой ЛНР разрешили выдавать повестки на стационарных постах ГАИ.

Читайте также: