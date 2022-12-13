Газ, импорт электричества и оборудование: Зеленский рассказал, что нужно Украине, чтобы пережить зиму

Россия открыла новый – энергетический фронт против Украины, чтобы спровоцировать гуманитарную катастрофу.
Президент Владимир Зеленский рассказал, что сейчас нужно Украине, чтобы пережить зиму на фоне постоянных ракетных атак РФ.
Об этом он заявил 13 декабря во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит в Париже.
"Лишь на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов нужно по меньшей мере 1,5 миллиарда евро. Каждый раз после каждого российского удара мы стараемся восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество. Но, все равно, ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы и миллионы от электричества из-за дефицита в энергосистеме. Просто сейчас (ред. — 10:50 13 декабря) около 12 миллионов человек почти во всех областях и в столице отключены от света. К сожалению, это типичная для нас ситуация. Более того, Украина ежедневно ждет новых российских ударов, которые могут экстремально увеличить количество отключений", – заявил Зеленский.
Именно поэтому, по его словам, генераторы и источники бесперебойного питания стали в Украине такой же необходимостью, как бронетехника и бронежилеты. Поэтому, как подчеркнул Зеленский, ключевая задача – сохранить основную энергосистему Украины и гарантировать ей стабильную работу, несмотря на любые российские попытки сделать Украину самым темным местом в Европе.
Для того чтобы этого не произошло и Украина пережила зиму, по словам президента, нужно:
- несколько категорий оборудования: трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, газотурбинные и газопоршневые энергоблоки;
- как минимум до завершения отопительного сезона – аварийной поддержки со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину. Объем – до 2 гигаватт. Для этого необходимо решение Евросети операторов системы передачи электричества увеличить импортную мощность;
- больше газа, поскольку из-за разрушения электростанций Украина использует его больше, чем раньше, а потому требуется поддержка для закупки ориентировочно 2 миллиардов кубометров газа;
- направить спецмиссии на объекты критической энергетической инфраструктуры Украины, от которых напрямую зависит стабильность всего нашего региона.
Энергетический террор Украины
Напомним, ранее власти предупредили украинцев о том, что эта зима будет очень сложной из-за энергетического террора РФ, которая с октября время от времени наносит массированные ракетные удары по инфраструктурным энергетическим объектам почти во всех регионах Украины.
Из-за этих атак в Украине сложилась сложнейшая ситуация с электроснабжением. Более того, вражеский обстрел 23 ноября также остановил украинские АЭС, которые являются главными генераторами электричества в государстве.
Следует также отметить, что РФ и дальше планирует наносить удары по Украине. Цель у врага неизменна – объекты энергетики.
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