Газ, свет и вода: что изменится для украинцев из-за войны

Читайте в материале ТСН.ua, какой будет стоимость газа и света для населения в конце апреля, а также новые правила расчета платежей за воду.

В конце апреля действие фиксированного годового тарифа на свет и газ заканчивается. Безусловно, многих украинцев интересует вопрос: сколько они будут платить в условиях войны? Ответил на него министр энергетики Герман Галущенко во время интервью для РБК-Украина.

Чиновник сообщил, что стоимость газа и света для граждан Украины повышаться не будет. Сейчас даже не обсуждается повышение тарифов, хотя до сих пор не известно, какими механизмами государство будет обеспечивать население всем необходимым. Одним из вариантов может быть возложение специальных обязанностей (ПСО), но сначала в Министерстве будут анализироваться все возможности, а потом уже принимать решения.

Напомним, срок действия годовых тарифов по фиксированной цене на газ и свет истекает 30 апреля 2022 года.

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Также в Украине собираются изменить правила расчета платежей за воду из-за большого количества переселенцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны.

На период военного положения и активных боевых действий в некоторых регионах Украины ведомство будет применять методику распределения платежей между потребителями потребленных коммунальных услуг в доме. Это так называемый корректирующий коэффициент, когда учитывается уменьшение объемов использования воды по сравнению с мирным временем. То есть начисления будут производиться так, чтобы учесть тех украинцев, которые пока не имеют счетчиков из-за войны или не могут передать их показатели.