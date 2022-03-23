Газ в Европе подорожал на 10% после решения РФ перевести в рубли оплату поставок

Газ в Европе подорожал на 10% после решения РФ перевести в рубли оплату поставок

Спотовая стоимость газа в Европе возросла.

Спотовая стоимость газа в Европе подскочила на 10% на объявлении решения России перевести оплату экспорта газа в рубли.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

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Рост по закрытию предыдущего дня составил более 25%. Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на бирже ICE Futures взлетела до $1359 за тысячу кубометров с уровня примерно $1240. Днем ранее торги газом на спотовом рынке завершились на уровне $1077.

Президент России Владимир Путин заявил о принятом решении обязать покупателей газа из недружественных стран покупать рубли на российском рынке и платить за поставки газа в российских рублях.

"И США, и ЕС объявили в принципе дефолт по своим обязательствам перед Россией. И теперь в мире каждый знает, что обязательства в долларах и евро могут быть невыполнены. Совершенно очевидно, что в этой связи поставлять и в ЕС, и в США, и получать оплату в долларах, евро не имеет для нас никакого смысла”, — сказал Путин.

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