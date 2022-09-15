Газа нет месяцами, людей выгоняют из дома: в Херсонской области рассказали, как оккупанты терроризируют местных

Во временно захваченных россиянами населенных пунктах Херсонской области отсутствуют хлеб, газо- и электроснабжение.

Об этом рассказал глава Бериславского районного совета Херсонской области Дмитрий Сивченко во время онлайн-брифинга.

По его информации, свет периодически появляется, но на большей части оккупированной территории он отсутствует. Газа нет уже три месяца. Связь отсутствует еще с начала войны.

"Гривня еще преобладает, там можно купить завозимые товары, а завозятся только из Херсона. Часть врачей еще осталась, хотя часть уже уехала. Другое ничего, к сожалению, не работает", — сказал Сивченко.

Большая часть района, по его словам, все еще находится под российской оккупацией. Но ВСУ уже освободили часть громады. Сейчас в эти села уже возвращаются люди.

"Они начинают ремонтировать свои поврежденные дома, несмотря на то, что еще есть периодические обстрелы со стороны оккупантов. Но наши люди несокрушимые. Они уже строят и готовятся к зиме", — сказал Сивченко.

Также чиновник рассказал об издевательствах оккупантов, о которых он узнал от одного из местных врачей.

"Он мне рассказал, что оккупанты на днях пришли в больницу. Сломали все двери. Сломали сейфы, где должны храниться наркотические средства, но их там не было... (Оккупанты) грабят магазины, грабят дома. Выгоняют людей из дома. проходят по всему обществу, во всем нашем районе", — подчеркнул Сивченко.

Напомним, эксперт назвал причины, почему оккупанты убегут из Херсона.

Тем временем в Генштабе показали трофеи, которые "презентовали" ВСУ российские оккупанты.

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