Газманов опозорился с поездкой в Херсон: в соцсетях высмеяли поклонника Путина

Российский певец, известный поклонник Владимира Путина Олег Газманов планировал приехать в оккупированный Херсон с концертом "Россия здесь навсегда", но его планам помешали Вооруженные силы Украины.

Выступление артиста было запланировано на 13 ноября, однако за два дня до этого ВСУ подняли над Херсоном флаг Украины.

В то же время, в своем Twitter Газманов объявил, что причиной отмены концерта является плохая продажа билетов:

"Увы, друзья!... С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится... Как только что сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые. Почему билеты продаются плохо, он сейчас выясняет. Я понимаю ваше разочарование. Еще раз извините..."

В Сети активно обсуждают ситуацию с российским певцом. Кто-то предполагает, что Газманов отменил концерт, потому что "до него в Херсоне побывал Кобзон", другие напоминают певцу концерт в Харьковской области, который не состоялся из-за контрнаступления ВСУ. ТСН.ua собрал реакцию соцсетей.

Газманов, ну зачем отменять? Приезжай в Херсон, здесь тебя с радостью примут pic.twitter.com/1AQszn45wU — IgoR ꑭ BliStiv (@Blignik) November 13, 2022

Ну все, есть настоящий новый дед Ванга, он же Олег Газманов. Только сказал о выступлениях на Харьковщине – ее уволили. Только сказал, что едет в Херсон – его уволили. Пусть бы уже обнародовало свое расписание концертов на оккупированных территориях Украины. — N_А (@NN26794804) November 14, 2022

Газманов запланировал концерт в Изюме – ВСУ вернули Изюм-концерт отменился)). Запланировал концерт в Херсоне – ВСУ вернули Херсон-концерта не будет. Нужно срочно организовать тур Газманова! В Энергодаре, Мелитополе, Донецке, Северодонецке, Ялте и Севастополе! — OomerSan (@san_oomer) November 12, 2022

газманов отменил концерт для козлов в Херсоне потому, что кабзон выступил быстрее) — Yuri (@Yuri57048376) November 13, 2022

Кто там волновался и разочаровался??? Кто эти два человека? Сам Газманов и его пиар менеджер? pic.twitter.com/0VVbS0o1Kn — Ваша Таня громко в Ах*е (@WowHotShots) November 12, 2022

Газманов отменил концерты в Херсоне Странно, именно сейчас его ждут там с еще большим нетерпением. — Сталкер (@ValBodin) November 12, 2022

Газманов для России не просто есаул, а всадник апокалипсиса. https://t.co/M0zaAmiLHL — Oleg Helgiv (@Helg40498291) November 14, 2022

Скоро появится новая версия — "мы вторглись в Херсон, чтобы Газманов мог там выступить со своим концертом. Айда, братья" — ❌Don't Fuck With Ukraine❌ (@AcA3yYPmtWoaA6v) November 13, 2022

Напомним, еще в марте украинский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск российского исполнителя Олега Газманова, поддерживающего войну России против Украины. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Газманов неоднократно ездил на гастроли на временно оккупированные украинские территории, в частности, выступал в Донецке, Луганске и в Крыму.

Певец отметился участием в московских митингах-концертах по случаю аннексии Крыма.

Газманов также внесен в "черные списки" в странах Балтии, которые отказывали поклоннику Путина во въезде.

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