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Газманов опозорился с поездкой в Херсон: в соцсетях высмеяли поклонника Путина

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
3872
Время на прочтение
2 мин
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Газманов опозорился с поездкой в Херсон: в соцсетях высмеяли поклонника Путина

Фото: dan-news.info

Певец придумал странную причину отмены гастролей в деоккупированном городе.

Российский певец, известный поклонник Владимира Путина Олег Газманов планировал приехать в оккупированный Херсон с концертом "Россия здесь навсегда", но его планам помешали Вооруженные силы Украины.

Выступление артиста было запланировано на 13 ноября, однако за два дня до этого ВСУ подняли над Херсоном флаг Украины.

В то же время, в своем Twitter Газманов объявил, что причиной отмены концерта является плохая продажа билетов:

"Увы, друзья!... С сожалением сообщаю, что запланированный на 13 ноября концерт в Херсоне не состоится... Как только что сообщил мой арт-директор, из-за плохой продажи билетов. Такое у меня впервые. Почему билеты продаются плохо, он сейчас выясняет. Я понимаю ваше разочарование. Еще раз извините..."

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В Сети активно обсуждают ситуацию с российским певцом. Кто-то предполагает, что Газманов отменил концерт, потому что "до него в Херсоне побывал Кобзон", другие напоминают певцу концерт в Харьковской области, который не состоялся из-за контрнаступления ВСУ. ТСН.ua собрал реакцию соцсетей.

Напомним, еще в марте украинский суд заочно арестовал и объявил в международный розыск российского исполнителя Олега Газманова, поддерживающего войну России против Украины. Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Газманов неоднократно ездил на гастроли на временно оккупированные украинские территории, в частности, выступал в Донецке, Луганске и в Крыму.

Певец отметился участием в московских митингах-концертах по случаю аннексии Крыма.

Газманов также внесен в "черные списки" в странах Балтии, которые отказывали поклоннику Путина во въезде.

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Дата публикации
Просмотры
3872
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