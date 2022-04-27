Газовая война Путина: Россия стремится в очередной раз расколоть ЕС, однако получит полное эмбарго на свои энергоресурсы еще быстрее

Газовая война Путина: Россия стремится в очередной раз расколоть ЕС, однако получит полное эмбарго на свои энергоресурсы еще быстрее

Путин начал газовую войну против Европы. Россия уже остановила поставки газа в Польшу и Болгарию. Все потому, что они отказались платить Кремлю в рублях.

На очереди Австрия, вроде бы тоже отказавшаяся платить в рублях, но по ней "Газпром" не объявлял о прекращении поставок. А вот Венгрия уже согласилась на предложенную Москвой схему: европейские нефтегазовые компании должны открывать специальные счета в "Газпромбанке", за уплаченные евро и доллары за газ будут конвертироваться в рубли.

В Еврокомиссии уже назвали эту кремлевскую схему нарушением санкций. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, действующие контракты с "Газпромом" предусматривают четкую оплату в долларах или евро – не в рублях. Поэтому, по ее словам, для тех компаний, которые примут российскую схему и пойдут на это, высок риск попасть под санкции.

Между тем глава российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решение о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию было верным и то же самое нужно сделать с другими "недружественными" странами. В российском списке таких государств 21. По информации российских СМИ, вроде бы согласились на российскую схему конвертации валюты на спецсчетах в российском "Газпромбанке" 10 европейских компаний. Однако никаких официальных подтверждений этому нет.

ЕС готовит общий ответ на газовый шантаж

Польский премьер Матеуш Моравецкий уверен, что страна способна уже сейчас полностью отказаться от российского газа, хотя планировала сделать это до конца 2022 года, поскольку подходит к концу их долгосрочный контракт с "Газпромом".

"Напомню, что у нас есть интерконнекторы в Германию и Чехию, а также наш газовый терминал в Свиноуйске, который может принимать еще большие объемы сжиженного газа", — заявил Моравецкий.

Такого же мнения придерживается и премьер Болгарии Кирилл Петков. По его словам, страну не застало неожиданно решение России остановить поставки газа из-за отказа платить в рублях. Действия "Газпрома", по его словам, являются грубым нарушением контракта и шантажом. Болгария уже получила гарантии от Греции, что в ближайшее время заработает их общий второй электрический интерконнектор.

ЕС также готовит общий ответ на газовый шантаж со стороны России. В Еврокомиссии напомнили, что у них давно разработанные заранее планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария. В Европарламенте призывают к введению полного эмбарго на поставку российских энергоресурсов в ЕС.

Россия поднимает ставки

По словам эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего Адриана Прокипа, решение России по прекращению поставок газа в Польшу и Болгарию – это большее поднятие ставок.

Во-первых, еще во вторник 26 апреля утром уже была информация, что Польша налагает санкции на "Газпром", а вечером – что россияне прекращают поставки газа в Польшу. Поэтому эти действия могут быть связаны. Кроме того, поляки и на российских олигархов наложили санкции, а на их уголь (относительно прекращения поставок с августа – ред.) – еще раньше.

Во-вторых, поляки в принципе объявляли, что они планировали с 2023 года прекратить импорт российского газа. Но потом сказали, что сделают это раньше – уже в этом году. И точно такая же история с болгарами, которые сказали, что их контракт с "Газпромом", который истекает летом этого года, они не будут продлевать.

"Если сейчас россияне вообще прекратят поставки, это для европейских компаний прямая дорога в арбитраж, потому что это нарушение договора. И после этого россияне должны активно отгрести включительно с арестом их собственности на территории Европы или еще где-то, если они скажем будут отказываться от своих контрактных обязательств (принимать оплату за их газ в долларах или евро – ред.)", — говорит ТСН.ua Адриан Прокип.

Однако, по его словам, у россиян будут еще большие проблемы в то время, когда европейские страны одна за другой заявляют о временном возвращении к углю и работе АЭС. Кроме, конечно, немцев. Они все еще молчат.

"У россиян окажется огромный профицит газа. Им просто негде будет его хранить. Физически они не смогут опрокинуть эти объемы на Азию и начнут его просто сжигать в воздух, или будут жечь и параллельно консервировать скважины. Но потом их будет трудно расконсервировать. То есть, у них появится много технических проблем. Плюс у них появится проблемы с денежным потоком. К тому же это должно было бы поставить окончательную точку для европейцев, что к полному отказу от российского газа нужно двигаться быстрее", — заключает Адриан Прокип.

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