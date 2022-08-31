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Газовый шантаж Европы: Путин добивается бунтов и снижения поддержки для Украины

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Газовый шантаж Европы: Путин добивается бунтов и снижения поддержки для Украины

Фото: Associated Press

Россия остановила "Северный поток", фактически демонстрируя Европе полную готовность скорее сжигать газ на миллионы долларов ежедневно, но не давать его даже тем странам, которые до сих пор от него зависят.

О российской газовой удавке говорили годами на энергетических конференциях, саммитах и в кулуарах, и сейчас пустая труба «Северного потока» без технических причин, вызывает реальные проблемы, говорится в ТСН.

"Мы не понимаем, в чем техническая потребность для этих российских профилактических работ", — отмечает глава государственного энергорегулятора Клаус Мюллер.

Только за несколько часов до того, как остановить прокачку в Германию, Россия объявляет: с завтрашнего дня прекращает поставлять газ французам из-за проблем с выплатой, это же связано с санкциями. Так что сразу две страны остались без газа и это при том, что Германия рассчитывала на поставки из Франции. «Сейчас все еще лето и очень тепло. Вопрос в том, говорим ли мы о трех днях остановки газоснабжения или потом Россия примет другое решение», — отмечает Мюллер.

Немедленный поиск других партнеров, переход на альтернативные источники энергии, общие решения ради спасения демократии. Об этом говорят на копенгагенском энергетическом саммите. «Настоящая цена за дешевый газ, дешевую электроэнергию – это кровь Украины. Россия оплела часть Европы паутиной энергозависимости. Мы должны совместно найти решение, чтобы противодействовать этому нападению, потому что политика Кремля сейчас — нападать на Евросоюз», — говорит глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

Газовая зависимость Европы от России это еще и газовая зависимость... России от Европы, ведь наказывая европейцев остановкой поставок, Россия теряет крупнейших покупателей. Впрочем, пока стратегия Кремля имеет мало общего с финансовой выгодой. Вспомним лишь, что полномасштабное вторжение в Украину Путин объявил за считанные дни до того, как европейцы должны были запустить "Северный поток-2", еще сильнее привязывая себя к российскому газовому крану.

Теперь вторая труба, на которую Россия потратила более 10 миллиардов долларов, заморожена – пожизненно. Непроданный газ с первой ежедневно приходится сжигать. «Россия использует энергоносители как орудие, как оружие, чтобы давить на наших граждан. Энергетический кризис демонстрирует, что Европе нужна стратегическая автономия в энергоснабжении. Мы не можем рассчитывать на авторитарные страны, как на партнеров, снабжающих жизненно необходимые для безопасности наших государств ресурсы», — утверждает глава правительства Финляндии Санна Марин.

Проблема Евросоюза в том, что бюрократия работает медленно, поэтому все призывы к скорым поискам других решений – на самом деле означают месяцы кропотливого труда чиновников. В случае быстрого осеннего похолодания цены резко вырастут, это может привести к бурным протестам, а значит, сомнения, целесообразно ли и дальше поддерживать Украину. Именно на это Путин и рассчитывает на подстрекательство протестных настроений его спецслужбы будут работать без устали.

Но пока Европа выиграла себе время: после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, что европейские газохранилища заполнены на 80 процентов, цены на газ ненадолго упали.

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