"Газпром" отправит на войну в Украину свои охранные фирмы: Ермак прокомментировал лояльную позицию корпорации

Путин отказался от масштабной мобилизации, однако пришел за "кадрами" в компании, получающие государственное финансирование.

Российская газодобывающая компания "Газпром" отправляет на войну против Украины свои охранные фирмы. Делают они это для того, чтобы показать свою лояльность действиям Кремля против мирных жителей.

Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal пишет глава ОП Андрей Ермак.

Чтобы доказать свою лояльность Кремлю, газпром отправит своих сотрудников на войну в Украине. Это еще одно доказательство того, что введение жестких санкций против "газпрома" является необходимым шагом, — подчеркнул Ермак.

Добавим, что "Газпром" отправит на войну охранные фирмы, которые будут подражать ППК "Вагнера". Но платить там будут больше, чем террористам Пригожина, однако само количество бойцов будет меньше.

Интересно и то, что сам Путин не хочет проводить масштабную мобилизацию, поэтому прибег к частному сектору и компаниям, которые зависят от постоянных государственных контрактов.

Напомним, что Россию утром 30 мая атаковали беспилотники. Взрывы слышали в разных районах столицы страны-агрессорки. Один из дронов долетел до резиденции Путина.

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