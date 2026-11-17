Масштабная атака дронов на Башкортостан

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В ночь на 17 ноября дроны долетели до российской Республики Башкортостан и попали в одного из гигантов нефтеперерабатывающей и нефтехимической индустрии РФ, входящего в структуру «Газпрома». В этот раз под удар попал завод «Газпром нефтехим Салават». По информации местных, разгорелся огромный пожар.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

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Беспилотники атаковали Башкортостан: вспыхнул один из самых больших НПЗ России

После серии ночных взрывов на НПЗ разгорелось несколько масштабных пожаров. Утром об этом начали информировать OSINT-каналы и публиковать фото и видео.

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На опубликованных очевидцами видео видны большие вспышки, яркое зарево в небе и слышны громкие взрывы. По предварительной информации, один из дронов попал прямо в производственную установку предприятия, что и привело к сильному огню.

Вчера вечером в региональных Telegram-каналах предупреждали об угрозе воздушных атак в Башкортостане. Из-за опасности в аэропорту Уфы ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. В то же время руководство республики никаких заявлений пока не делает.

После ударов по предприятию жители Салавата, уже по привычке, массово двинулись «штурмовать» местные АЗС. Люди снова боятся дефицита топлива.

Что известно о Салаватском НПЗ

«Газпром нефтехим Салават» или Салаватский НПЗ — это крупное объединение, в которое входят нефтеперерабатывающий и газохимический заводы, предприятие «Мономер» и ООО «Ново-Салаватская ПГУ». Суммарная мощность комплекса по переработке нефти и газового конденсата составляет 10 миллионов тонн сырья в год.

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Предприятие производит более 150 видов продукции, в том числе автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут и битумы. Имеет важную роль в экономике РФ и работает на обеспечение оккупационной армии.

Удары по этому НПЗ также фиксировали в июле, августе и октябре 2026 года.

Массированная атака на РФ 17 ноября: последствия

Напомним, в ночь на вторник, 17 ноября, в российском Курске раздались мощные взрывы, после которых вспыхнул пожар на электрической подстанции «Садовая».

По данным OSINT-анализа издания ASTRA, под удар попал энергообъект компании «Россети» мощностью 330 кВт в Северном районе города, обеспечивающий светом около 400 тысяч жителей и крупные промышленные предприятия, в том числе заводы «Прибор» и «Счетмаш».

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В ту же ночь и вечером накануне, 16 ноября, массированную атаку беспилотников потерпела Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о работе ПВО и якобы сбитии более 238 дронов.

Из-за атаки «Росавиация» ввела временные ограничения в работе московских аэропортов. Пока нет ни данных о попаданиях, повреждении или пострадавших, ни независимого подтверждения заявленного российскими властями количества перехваченных беспилотников.

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