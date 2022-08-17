ГБР начало расследование в отношении украинских бизнесменов, которые во время войны сбежали из страны: о ком идет речь

ГБР начало досудебное расследование по факту обнародованных журналистами "Украинской правды" данных о выезде за пределы Украины бизнесменов.

Государственное бюро расследований начало досудебное расследование по факту обнародованных журналистами "УП" данных о выезде во время военного положения в Монако военнообязанных граждан Украины. Среди них – известные украинские бизнесмены и политики.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

"В рамках расследования уголовного производства будут исследованы обстоятельства пересечения государственной границы Украины фигурантами данного расследования и роль и место в этом процессе должностных лиц правоохранительных органов", — отметили в ГБР.

Отметим, что журналисты Украинской правды обнародовали фильм об украинских бизнесменах, которые во время войны выехали за пределы страны или не вернулись в указанный срок. Среди таких людей: путешествующий на огромной яхте олигарх Константин Жеваго, семья бывшего нардепа запрещенной партии "ОПЗЖ" Григория Суркиса, а также днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев.

Напомним, арабский бизнесмен защищает границы Украины и тренирует украинских воинов.

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