ГБР опубликовало аудиозапись разговора нардепа, организовавшего схему выезда за границу уклонистов

Нардеп дает инструкции, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию.

СБУ совместно с ГБР проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для незаконного выезда за границу уклонистов. ГБР опубликовало аудиозапись, на которой нардеп дает инструкции, как оформить выезд за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Как отмечается, следователи опубликовали аудиозапись, на которой народный депутат инструктирует родственника своей сожительницы, как оформить выезд за границу через подконтрольную ему общественную организацию.

“Нужно будет, чтобы этот твой… Связался с “Д”, я дам контакт, пришли его номер телефона. Он заключит с ним договор от "Медиаобороны" на волонтерство. Пропишет, что ему нужно привезти, потому что так нельзя ни уехать, ни заехать. Вызжать нужно автотранспортом”, — сказал нардеп.

Напомним, что народным депутатом, о котором идет речь, может быть Александр Дубинский.

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