ГБР расследует уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта "Киев" в первые дни войны

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту хищения имущества аэропорта "Киев" в первые дни войны.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"В условиях военной агрессии РФ против Украины очень важно проверять факты перед тем, как распространять "зраду" вроде "против генерала возбудили дело за защиту аэропорта". ГБР не занималось и не будет заниматься преследованием военных, преданно защищающих Родину, но решительно будет пресекать попытки некоторых лиц нажиться на войне. Информируем, что Бюро действительно открыло уголовное производство по факту хищения имущества аэродрома", — говорится в сообщении.

Так, в рамках расследования уголовного производства, возбужденного по ч.5 ст. 426-1 (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий) проверяется информация об обоснованности приказов военным по изъятию транспортных средств аэропорта и другого имущества. Также исследуется правомерность приказа осуществить повреждение взлетно-посадочных полос аэропорта, что не обусловливалось военной необходимостью.

Государственное бюро расследований открыло дело против генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса через незаконную защиту аэропорта "Киев" в течение февраля-марта 2022 года. Комментарий Кривоноса на своей странице в Facebook опубликовал журналист Юрий Бутусов.

Напомним, в Гостомеле насчитали убытки на 9,5 млрд грн из-за российского вторжения.

Читайте также: