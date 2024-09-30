ГБР задержало бывшего инспектора колонии за коллаборационизм

ГБР объявило подозрение бывшему инспектору колонии за коллаборационные действия, которые могут привести к 15 годам заключения.

ГБР совместно с СБУ задержали бывшего сотрудника «Дарьевской колонии», работавшего на кафиров во время захвата Херсонщины. После увольнения региона он пошел на службу в ТЦК в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Бывший инспектор колонии во время оккупации Херсонской области работал на захватчиков, исполняя обязанности в захваченном заведении. После увольнения региона он остался на подконтрольной Украине территории.

Мужчина, мобилизованный в ТЦК в Одесской области, вручал повестки, отрицая свое сотрудничество с оккупантами во время работы в захваченной колонии. Сотрудники ГБР, проведя следственные действия, обнаружили документацию о колонии и допросили свидетелей, разоблачив его как коллаборациониста. Ему объявлено подозрение за коллаборационные действия, которое предусматривает до 15 лет лишения свободы. Фигурант задержан, сейчас решается вопрос о мере пресечения. Процессуальное руководство осуществляет Херсонская специализированная прокуратура.

Напомним, правоохранитель из Сумской области за деньги продавал данные о блокпостах и паролях жителям приграничья

Читайте также: