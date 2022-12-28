Где 1,2 млн Сил обороны?: Жданов ответил, почему в Бахмут не бросают все резервы

Эксперт подчеркнул, что следует держать оборону на всей границе с Беларусью и Россией, а также на побережье.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему украинское командование не подтягивает все резервы в Бахмут, если Силы обороны Украины составляют около 1,2 млн. человек.

Об этом он рассказал в своем youtube канале.

Эксперт подчеркнул, что у Украины – почти 3,5 тыс. км границы, которую нужно охранять.

"1,2 млн – это Силы обороны, а не ВСУ. Туда входят Тероборона, Нацгвардия, пограничники, Нацполиция и т.д. Вооруженных сил гораздо меньше. Нам нужно держать оборону на всей нашей границе с Беларусью и Россией. Также нужно держать гарнизоны на побережье Черного моря. Без этого тоже не обойтись – а вдруг будет высадка вражеского десанта", – отметил он.

Жданов объяснил, что командование не может вывести войска, например из Сумской или Черниговской области.

"Ведь тогда туда зайдут диверсионно-разведывательные группы. Увидят, что нет наших войск, пойдут батальонно-тактические группы РФ — будет новое вторжение", — подчеркнул эксперт.

Он заверил, что Бахмуту время от времени подходят необходимые резервы — "возможно, не в таком количестве, как хотелось бы, но они есть".