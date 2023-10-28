Где атакуют оккупанты: Генштаб сообщил последние новости с передовой

За прошедшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Купянском и Лиманском направлениях враг наступательных (штурмовых) действий не вел, продолжал перегруппировку войск.

На Северском и Слобожанском направлениях Россия сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение у Андреевки, где наши защитники отразили пять атак противника. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где силами обороны были отражены 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские воины отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении наши защитники отбили все атаки врага недалеко от Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении враг пытался восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств два состава боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и три средства противовоздушной обороны противника", – отчитывается Генштаб.

Напомним, британская разведка назвала решающий фактор в деоккупации левобережья Херсонской области.

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