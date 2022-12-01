Где атакуют оккупанты и что делают ВСУ: появилась новая карта боевых действий

Вблизи Бахмута вражеские войска пытаются оцепить украинских защитников.
Российские оккупанты атакуют позиции украинских военных на востоке, в том числе самые тяжелые бои продолжаются под Бахмутом на Донетчине.
Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий по состоянию на 1 декабря, опубликованной Минобороны Великобритании.
Отмечается, что главные боевые действия бои проходят на востоке Украины. Там российская армия пытается наступать на трех направлениях – в районе Сватового, Кременной и Бахмута.
Ситуация возле Бахмута самая сложная, ведь там оккупанты пытаются окружить Силы обороны Украины, минуя их с юга от города.
Ситуация на других участках фронта не поменялась. Захватчики продолжают обстрелы на Херсонщине и Запорожье. А ВСУ в то же время наносят удары по районам сосредоточения вражеских сил на временно оккупированных территориях.
Иллюзийный и безнадежный упадок Украины является признанием.— Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 1, 2022
Мапа подлежит завершению защиты Intelligence update on situation in Ukraine – 01 December 2022
Расположились от UK government's response: https://t.co/0xAQrqjdIK
#StandWithUkraine pic.twitter.com/LIeruieRiT
Напомним, российские войска в Бахмуте хотят повторить то же, что было в Северодонецке и заставить ВСУ покинуть город. Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, который уверен, что вражеские планы провалятся.
По оценкам американских аналитиков, российские военные с конца мая проводят постоянные атаки на небольшие поселки возле Бахмута, теряя большое количество живой силы. Все эти усилия позволили продвинуться всего на несколько километров.
В Генштабе ВСУ подтверждают, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступления на Бахмутском, а также на Авдеевском направлениях. Украинские войска 30 ноября отразили ряд атак.
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